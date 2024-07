Il padre di Turetta nel colloquio col figlio | Hai avuto un momento di debolezza

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di sabato 27 luglio 2024) E' il tre dicembre scorso quando papa' Nicola va a Trovare Filippo, ilreo confesso dell'omicidio di Giulia Cecchettin e, intercettato, dice: "Eh va beh, hai fatto qualcosa, pero' non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, haiundiQuello e'! Non sei un terrorista, voglio dire Devi farti forza. Non sei l'unico Ci sono stati parecchi altri Pero' ti devi laureare". Segui su affaritaliani.it