Il governo è saldo ma deve osare di più

(Di sabato 27 luglio 2024) Il politologo Giovanni Orsina: «L’esecutivo non è in difficoltà, però non ha ancora trovato una sua missione. Per questo il premierato e l’autonomia non bastano. Servono altri grandi provvedimenti che diano più senso alla legislatura, con un occhio alla classe dirigente futura».