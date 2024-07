Ibrahimovic SPIEGA | Il nostro è un campionato diverso Su MERCATO e sul MIO RUOLO…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 27 luglio 2024) Zlatan, senior advisor di RedBird, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida amichevole tra Milan e Manchester City Zlatanha risposto alle domande dei media in conferenza stampa dalla Pingry School, nel New Jersey, alla vigilia dell’amichevole tra Milan e Manchester City. Ecco le parole del senior advisor di RedBird: IL RIENTRO DI PULISIC E L’ARRIVO