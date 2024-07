Giorgia Meloni vola in Cina cosa spera di ottenere e di cosa parlerà con il presidente Xi Jinping

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 27 luglio 2024) Ladel Consigliota a Pechino per il suo primo viaggio diplomatico in: lunedì dovrebbe incontrare ilcinese Xi, mentre domani inaugurerà il Business forum Italia-. Sul tavolo ci sono i rapporti diplomatici di Pechino con Italia e Ue, l'invasione russa in Ucraina, ma anche molte iniziative commerciali.