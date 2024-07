Gianmarco Tamberi e le scuse alla moglie per la fede persa che resterà per sempre nella città dell' amore

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di sabato 27 luglio 2024) L'atleta azzurro racconta di come l'anello sia scivolato sulla barca e poiSenna durante la cerimonia di aperturae Olimpiadi. «Se tu vorrai lanceremo anche la tua in quel fiume così che loro staranno perinsieme e noi avremo una scusa in più per, come mi haichiesto, rinnovare le promesse e sposarci di nuovo»