Gesesa interruzioni idriche a Frasso Telesino e Melizzano | le zone interessate

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa nota diin merito alleche interesseranno parte dei territori di: “Comunichiamo che a causa del calo delle portate nonché da un eccessivo assorbimento in distribuzione il livello del serbatoio S. Alfonso é al minimo, tanto da dovere essere costretti ad interrompere l’erogazione idrica notturna in contrada Nido die contrada Laura di. Questa sospensione notturna servirá per avere un utilizzo ottimale della risorsa nelle ore diurne. L’interruzione ci sarà questa notte 27 luglio dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di domani mattina 28 luglio. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17?.