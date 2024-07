Generazione ‘accampati’ | pronti a tutto per la prima fila ai concerti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2024) Milano, 27 lug. (Adnkronos) – Notte e giorno al freddo o sotto al sole cocente pur di stare in. Sul dorso della mano sfoggiano un numero scritto con un pennarello nero e indelebile, il ‘marchio’ che stabilisce la priorità in coda. Come dal medico, come alla posta. E’ il popolo degliai, che sfida le condizioni meteo con l?unico obiettivo di essere i primi a varcare i cancelli per accaparrarsi l?ambita transenna. Chi va aisi può suddividere in due categorie: quelli che si presentano pocodell’arrivo dell’headliner, e chi dorme per tutta la notte, spesso per giorni, fuori dalla venue per ottenere la migliore visuale possibile. Un fenomeno che esiste dai tempi della Beatlemania ma che da qualche anno, sopratdopo la pandemia di Covid, è stato esasperato.