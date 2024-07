Formula 1 Verstappen il più veloce a Spa ma viene penalizzato Pole per Leclerc

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 27 luglio 2024) Maxsu Red Bull è stato il piùnelle qualifiche del Gp del Belgio, 14/a prova del mondiale di1, ma data la penalizzazione di dieci posizioni in griglia partirà undicesimo, mentre inposition ci sarà Charlescon la Ferrari, autore del secondo tempo . Prima fila anche per Sergio Perez, con la Red Bull, mentre in seconda ci saranno Lewis Hamilton con la Mercedes