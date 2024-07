FORMAZIONI UFFICIALI AZ Atalanta ecco le scelte in vista del match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 27 luglio 2024)AZ, ledei due tecnici per ilamichevole che si giocherà oggi pomeriggio in Olanda Sono state comunicate ledi AZper quanto concerne l’amichevole di Serie A in programma alle ore 15:00.ledi Gian Piero Gasperini. In attesa delle