Flamengo-Atletico GO domenica 28 luglio 2024 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 27 luglio 2024) Per il Ventesimo Turno, il primo del Girone di Ritorno del Campeonato Brasileiro, al Maracana di Rio de Janeiro ildi Tite ospita l’Goianiense guidato in panchina da Vagner Mancini. Il Mengão reduce da due vittorie di misura contro Criciuma al Maracana (2-1) e Vitoria Bahia in trasferta (2-1), occupa il secondo posto InfoBetting: Scommesse Sportive e