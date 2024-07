Filippo Ganna dopo l’argento | C’è un po’ di rabbia perché speravo in altro ma mi ha battuto un fuoriclasse

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Èa portare in casa Italia la prima medaglia della spedizione olimpica: l’azzurro è riuscito a chiudere al secondo posto la cronometro individuale alle spalle dell’inarrivabile Remco Evenepoel. Le parole del piemontese: “Non mi hauna persona qualunque, mi haun, un corridore con la C maiuscola. Ho provato fino alla fine a dare il massimo, purtroppo si sa che con la pioggia non sono un drago, ho cercato di dare il mio meglio fino alla fine. Siamo vicini, ci saranno i Mondiali a Zurigo dove ci sarà un’altra sfida diretta. Sono comunque felice di essere arrivato sul podio e di aver portato a casa la prima medaglia per l’Italia”. E ancora: “Abbiamo lavorato tanto, è da questo inverno che si lavora. Il team mi ha dato tanto, la possibilità di prepararmi al meglio per oggi”.