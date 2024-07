Fiammata la travolge mentre accende il barbecue la donna è morta

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di sabato 27 luglio 2024) Favara è in lutto per la scomparsa di Rosalia Cancemi, 49 anni, conosciuta da tutti come “Lia”, larimasta gravemente ustionata il 30 giugno scorsocercava dire unnel giardino della sua abitazione in via Capitano Callea. La signora Cancemi era stata investita da unadi ritorno, alimentata anche dal (Monrealelive.it)