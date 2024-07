Fertilizzanti e serra allestita in cantina scoperto laboratorio della droga

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 27 luglio 2024) Pomezia, 27 luglio 2024 – La scorsa notte, i carabinieriCompagnia di Pomezia hanno arrestato un 41enne italiano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio e produzione di sostanze stupefacenti. In dettaglio, una pattugliaStazione Carabinieri Roma Divino Amore impegnata in servizio perlustrativo per la prevenzionecriminalità diffusa, transitando in via Casale Radicelli alla periferia sud di Roma, ha proceduto al controllo d’iniziativa di un’autovettura condotta dall’indagato che è stato trovato in possesso di alcuni flaconi di liquido fertilizzante.