Favara muore 49enne travolta dalle fiamme del barbecue

(Di sabato 27 luglio 2024) Non ce l'ha fatta la donna di 49 anni che lo scorso 30 giugno, mentre accendeva ilin casa, è stata. La disgrazia è avvenuta in via Capitano Callea, a, in provincia di Agrigento. Secondo la ricostruzione dell'episodio, sembra che la donna, per accendere ile preparare la grigliata domenicale, avesse usato una bottiglia di liquido infiammabile venendo investita dal ritorno di fiamma. È morta dopo quasi un mese di agonia all'ospedale Cannizzaro di Catania.