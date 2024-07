Difesa il prezzo per la pace

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 luglio 2024) Nel mese di luglio si è tenuto a Washington il Summit annuale della Nato, l’Alleanza Atlantica che da 75 anni coordina la sicurezza del mondo libero, un’occasione importante per riunire i 32 paesi aderenti con l’obiettivo di fare il punto sui temi chiave della sicurezza internazionale e sulle priorità del prossimo futuro. Stati Uniti e Germania hanno annunciato al termine del Summit il dispiegamento di unità multi- forze in territorio tedesco, con missili a lungo raggio significativamente più potenti di quelli attuali, il portavoce del Cremlino ha risposto evocando la genesi di una nuova guerra fredda, i Paesi Baltici hanno accolto con sollievo questo rinnovato impegno americano e Kiev alimenta le proprie speranze per un rafforzamento dellacollettiva.