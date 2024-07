Deadpool & Wolverine la spiegazione del finale | dal destino di Cassandra Nova al futuro del MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 27 luglio 2024), ladel: daldialdel MCU Ildi(qui la recensione) – il film diretto da Shawn Levi – è adeguatamente ricco di azione e porta con sé molte domande suldel multiverso, sui cattivi del film e suldel MCU. Dopo anni di attesa, il nuovo capitolo dei film degli X-Men della Fox e del Marvel Cinematic Universe è arrivato. Come previsto, il film unisce entrambi i franchise e il cast comprende volti noti dell’illustre passato cinematografico della Marvel. Per quanto riguarda la trama, il duo titolare si allea per fermare i piani nefasti die proteggere il tessuto stesso del multiverso Marvel. Naturalmente, questa storia è ricca di colpi di scena.