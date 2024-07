Danilo Cremona poteva salvarsi? Personale sanitario sotto indagine dopo la morte del pallavolista di 32 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Ci sono i primi indagati nel fascicolo aperto sulladi, ildeceduto martedì a Pisa. Nei giorni scorsi è stata effettuata l’autopsia sul cadavere del trentaduenne, che da Merate si era trasferito a Milanola laurea per motivi di lavoro e che nella stagione 2024-2025 avrebbe disputato il campionato di Serie D maschile a Sesto San Giov. Con l’esame autoptico, sono arrivate anche le iscrizioni nel registro degli indagati, come garanzia per consentire ai diretti interessati di seguire l’evoluzione degli accertamenti: si tratta di alcuni dei sanitar i che hanno seguitonel percorso ospedaliero. Ilche tutti chiamavano “Corry” ha accusato un malore in ca mpo sabato scorso, durante uno dei tornei di Green Volley che si sono disputati a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa.