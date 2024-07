Dall’assessore regionale alla salute Simone Bezzini l’appello a donare il sangue d’estate

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 27 luglio 2024) POGGiBONSI –ilarriva dal verticedella sanità. L’assessoreha dato il buon esempio e rinnovato la necessità a fare “un semplice straordinario gesto” ieri mattina, 26 luglio, all’ospedale di Campostaggia a Poggibonsi. L’estate, è noto, è la stagione in cui si registra il maggior calo di donatori, il momento dell’anno più delicato per la carenza disebbene la necessità rimanga costante. “Doniamo e donate – lancia un appello l’assessore – Facciamolo senza sapere per chi, ma sapendo perchè. C’è bisogno del contributo di tutte e tutti noi”. I numeri della Toscana, tra le più virtuose a livello nazionale, sono incoraggianti. Nell’estate dell’anno scorso non si sono registrate emergenze e il sistema ho operato in autosufficienza.