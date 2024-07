Dal Cenacolo drag queen ai letti di cartone | le pessime figure della Francia di Macron alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 luglio 2024) Ildi Leonardo in formato, i capi di Stato sotto la pioggia mentreera saldamente protetto, idicon i materassi di plastica per gli atleti nel villaggio olimpico: i Giochi di Parigi 2024 si aprono con una serie di clamorosi scivoloni per la, che mostra tutta la sua vulnerabilità e debolezza ed aumenta i rimpianti per quel no di Virginia Raggi di otto anni fa che privò Romapossibilità di ospitare la manifestazione sportiva più importante. Iltrasformato e le accuse di Lega e FdI Il primo, grande inciampo è stata la rappresentazione in chiavedell’ultima cena di Cristo erelativa rappresentazione di Leonardo (del quale i francesi conservano il capolavoro più famoso, la Gioconda).