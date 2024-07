Conte | Napoli popolo unico Il mio pensiero per Scampia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 27 luglio 2024) Antoniopresenta lo staff dela Castel di Sangro. Elogia i tifosi e il DS Manna. Le dichiarazioni sul nuovo team tecnico azzurro.ringrazia i tifosi e ricorda la tragedia diAntonio, durante la presentazione dello staff tecnico dela Castel di Sangro il 27 luglio, ha espresso gratitudine verso i tifosi: Sto ricevendo tantissimo affetto da parte vostra senza avere fatto niente. Da parte mia c’è tanta passione per ripagare questo entusiasmo. Siete veramente unincredibile, ma non per piaggeria, se dico qualcosa è perché lo penso veramente. Siete un, e dobbiamo essere orgogliosi di rappresentarvi e cercare di darvi grandi gioie.