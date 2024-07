Con la comicità si può capire anche il sacro

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di sabato 27 luglio 2024) Ippolita Baldini, la Lucy di «Zelig», porta in scena le peripezie di Santa Chiara, tanto bella quanto povera. E con il suo stile leggero, insegna al pubblico che certi valori sono fondamentali ancora oggi, per tutti. Pure per lei, che ha scelto di farsi terziaria francescana.