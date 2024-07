Cgil | Tentativo di rivolta nel carcere di Prato venti detenuti barricati fino alle 2 di notte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Gravi disordini neldi, nella serata del 26 luglio. Ne dà notizia lain un comunicato. “Un gruppo di circadella prima sezione ha messo in atto undi– secondo Giulio Riccio della funzione pubblica- i, per motivi ancora da accertare, hanno divelto i neon della sezione, lasciando al buio il reparto. Hanno poi usato le brande di ferro per barricarsi, impedendo l’intervento degli agenti di polizia penitenziaria. La protesta è rientrata intorno2 di questa, dopo una lunga trattativa di mediazione”. Da parte sua laesprime “riconoscenza e solidarietà a tutto il personale deldi” e ricorda di aver già segnalato agli organi competenti la necessità di allontanare dall’istituto alcuni dei protagonisti della vicenda, ma senza esito.