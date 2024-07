Castellanza cede controsoffitto e travolge un’operaia di 22 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024)(Varese), 27 luglio 2024 – Ilall’improvviso edi 22in quel momento al lavoro. L’ennesimo infortunio in provincia di Varese si è verificato questo pomeriggio intorno alle tre all’interno del Tigros di via Bettinelli a. La giovane donna – le cause che hanno determinato il cedimento sono ancora in fase di accertamento – ha subito diverse contusioni e ferite di media gravità ed è stata condotta in codice giallo in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Sul posto ambulanza e automedica inviate dal 118, oltre alle squadre dei vigili del fuoco da Legnano e Busto Arsizio. È intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri dalla vicina Busto.