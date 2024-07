Calendario tuffi oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 27 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Dopo la Cerimonia di Apertura di ieri, si è alzato ufficialmente il sipario sulledi Parigi. Cominciaanche ildei, con la prima finale e le prime medaglie che verranno assegnate. Si parte con il sincro femminile dai tre metri ed inci sono già Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. L’Italia sogna di conquistare la prima medaglia con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi. La coppia azzurra si presenta sul trampolino con ambizioni e sicuramente con la possibilità di salire su quel podio già centrato più volta agli Europei e ai Mondiali. Servirà laperfetta e forse qualche aiuto dalle altre coppie, in una lotta per i due posti sul podio dietro alla Cina comunque apertissima. Ovviamente per la medaglia d’oro le grandissime favorite sono le cinesi Chen Yiwen e Chang Yani.