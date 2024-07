Calendario ciclismo oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 27 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024), sabato 27, vanno in scena le prove a cronometro maschile e femminile divalide per le. Si inizia subito forte a Parigi per quel che riguarda le due ruote, in una delle giornate più attese di tutta la manifestazione per l’Italia. Alle 14.30 scatterà la prima donna dalla favolosa pedana di partenza, alle 16.32 inizieranno invece i maschi la loro fatica. Per la prima volta nella storia dellemaschi e femmine disputeranno la stessa distanza in una prova contro il tempo. Saranno 32,4 i chilometri, con partenza e arrivo previsti nel cuore della città di Parigi. Il percorso, al contrario di quanto successo tre anni fa a Tokyo, sarà completamente pianeggiante e favorevole in toto a specialisti/e.