C sinistra | Renzi ‘sto con Elly le elezioni si vincono al centro’

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 27 lug (Adnkronos) – “Voglio incidere e mandare a casa questo governo dei Lollobrigida, dei Delmastro e Delle Vedove. La Schlein in modo intelligente ha detto di voler fare una coalizione ampia, che sia unita su determinati punti programmatici e che mandi a casa la Meloni: questa è l’operazione politica più interessante”. Lo ha detto Matteoa Giornale Radio.“Se devo scegliere tra una posizione di centrodestra e centro, visto che il terzo polo non è decollato, se devo scegliere tra la Schlein e la Meloni, io sto con. Il messaggio delle europee è che non funziona una lista divisa dalle altre. Lesial centro, col voto riformista, col voto moderato. Ma il centro deve scegliere se essere quello che fa vincere la destra o la, perché da solo non ce la fa”, ha aggiunto. L'articolo C.