Bollette quelle dell’elettricità raddoppiate in ultimi 4 anni | lo studio

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 27 luglio 2024) (Adnkronos) – Tra il 2019 e il 2023 ledell’energia elettrica sono rincarate del 108% edel gas del 72,1%. Le altre voci tariffarie prese in esame in questo report – come le forniture dell’acqua (+13,2 %), i servizi postali (+8,6 %), il trasporto urbano (+6,3 %), il trasporto ferroviario (+4,5 %), i L'articoloin: loproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.