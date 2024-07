Berrettini conquista Kitzbuhel terzo titolo stagionale

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 27 luglio 2024) Dopo Marrakech e Gstaad, il tennista romano si impone anche in Austria battendo Gaston in finale(AUSTRIA) -per Matteo, che dopo Marrakech e Gstaad ha vinto ilnel "Generali Open" (ATP 250 - montepremi 579.320 euro), torneo conclusosi sulla terra