Baldur’s Gate 3 è nettamente più giocato di tanti giochi live-service del 2024 su Steam

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 27 luglio 2024)3 continua ad essere uno depiù giocati sunonostante sia uscito l’anno scorso (ad Agosto 2023), raggiungendo piùri contemporanei di un gran quantità di titoliusciti quest’anno tra i quali troviamo Once Human, The First Descendant, Helldivers 2, Concord, Marvel Rivals e Suicide Squad: Kill the Justice League. Come segnalato da Videogamer, questi sono soltanto una piccola parte deiche sono stati rilasciati (in versione completa oppure con una beta) quest’anno, ma tutti hanno dovuto arrendersi al pluripremiato titolo targato Larian Studios. Stando a quanto riportato dadb,3 è ancora in grado di raggiungere il picco di utenti contemporanei di circa 100.