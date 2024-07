AZ Atalanta 2-2 | pareggio giusto tra pro e contro di una Dea che ha bisogno di essere ancora levigata

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 27 luglio 2024) La prima amichevole dell’: oggi gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno affrontato l’AZ in Olanda. Ecco l’analisi del match Per i Campioni d’Europa unl’AZ per sottolineare quanto servamolto da lavorare: buone cose, altre meno e qualche giocatore da levigare per ottenere il salto di qualità. Primo tempo con un’