Autonomia | De Luca ' a governo lancio messaggio unità realizzarla senza rotture'

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Alvoglio lanciare undinazionale innanzitutto. Il nostro ragionamento ha un doppio obiettivo: contrastare un'ipotesi didifferenziata che non ci convince perché spacca i grandi servizi di civiltà del nostro Paese –scuola pubblica, sanità pubblica. Ma abbiamo un altro obbiettivo altrettanto importante contro il centralismo burocratico: difendere e realizzare davvero l'manazionali". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in un'intervista a 'Stasera Italia' su Retequattro. "Noi -ha aggiunto- stiamo assistendo oggi a un paradosso: si approva una legge sull'differenziata nel momento in cui in Italia assistiamo alla più forte centralizzazione che si sia mai vista.