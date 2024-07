Autodemolitore abusivo alla Magliana scatta il sequestro

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di sabato 27 luglio 2024) Un, Roma, è stato posto sottodagli agenti dell’XI gruppo della polizia locale di Roma capitale. Gli agenti hanno apposto i sigilli all’area di circa 6 mila metri quadri, procedendo aldei rottami di veicoli fuori uso, macchinari, attrezzi vari. Dopo la denuncia per la mancata delocalizzazione dell’impianto, terminato il periodo di proroga per la disposta chiusura, le pattuglie, dopo di ulteriori indagini supportate da sopralluoghi e appostamenti, hanno potuto accertare il proseguimento dell’attività illecita da parte del gestore. A essere denunciato un uomo italiano di 79 anni, per gestione di rifiuti non autorizzata, scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione e occupazione senza titolo diun’area del demanio dello Stato, sottoposta a vincolo paesaggistico.