Assedio No Tav a Chiomonte lanciate bombe carta

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 27 luglio 2024) Gruppi di No Tav hanno dato vita in Valle di Susa a una sorta dial cantiere di. Alcuni manifestanti hanno anche invaso la vicina autostrada del Frejus che è stata chiusa nel tratto fra Susa e Bardonecchia. Dai dimostranti che agiscono in diversi punti, è partito un lancio di fuochi d'artificio econtro le forze dell'ordine.