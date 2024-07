Ascolti tv del 26 luglio vanno in scena le Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 luglio 2024) La maggior parte deglitv sono catalizzati sulla Cerimonia di apertura delledi, andata in onda su Rai 2 dalle 19.30. Mentre Rai 1 ha proposto il Best of dei Tim Summer Hits e Canale 5 il film Annem. Dunque, l’attesa è finita. I Giochi Olimpicisono ufficialmente iniziati con la cerimonia di apertura, trasmessa su Rai2, dove artisti di fama internazionale si sono esibiti mentre gli atleti di tutto il mondo hanno sfilato su imbarcazioni lungo la Senna. Il resto della programmazione tv ha previsto su Rete 4 l’ultimo appuntamento con Quarto Grado dove Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sono tornati sul caso di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino alla sua casa, a Trieste il 5 gennaio 2022. Gli inquirenti continuano a indagare, per sciogliere il dubbio se la donna si sia suicidata o se si tratti di omicidio.