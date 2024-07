Archeoclub d’Italia Apicium il presidente Errico | Nuove opportunità dopo il riconoscimento dell’Appia quale patrimonio Unesco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi è un grande giorno per il nostro territorio. Con ildella via Appiadell’umanità si aprirannoper la promozione di tutti quei territori che da tale via sono attraversati. Ora che questoè stato ufficializzato, dobbiamo impegnarci al meglio per darvi decoro. Occorre creare una rete di cooperazione tra le varie amministrazioni comunali e associazioni, affinché tutto il tracciato di questa antica arteria viaria sia valorizzato. Anche l’di Apice ha fatto la sua parte per questo importante, vista la presenza nel territorio apicese del Ponte Appiano, uno tra pochissimi manufatti appartenenti alla via Appia.