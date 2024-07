Anzio auto travolge uno scooter e poi scappa | gravissimo un uomo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 luglio 2024) Investe unoe poi si dà alla fuga senza prestare soccorso.incidente stamattina sul litorale romano, ad. Adesso è caccia al pirata della strada, critiche le condizioni del centauro. Sul posto ambulanza e Carabinieri. Questa mattina, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri della Stazione disono intervenuti in via Dell'Armellino per un incidente stradale con investimento. Sul posto era già presente il personale sanitario del 118 che stava soccorrendo un, un cittadino indiano di 61 anni, il quale, a bordo del suo, era stato investito poco prima da un altro veicolo datosi poi alla fuga. Il ferito è stato trasportato presso l'ospedale di, in codice rosso e in pericolo di vita.