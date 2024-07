Amelia incendio in una falegnameria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024)(Terni), 27 luglio 2024 – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 19 per unscoppiato in unadi circa 80 metri quadri in zona Comunità Incontro Onlus. Le fiamme hanno divorato legname vario, le finestre del locale in pvc e i lucernari in vetro. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di, due funzionari dal comando di Terni, un ingegnere, un ispettore e capo distaccamento di, i carabinieri di Montecchio e i carabinieri forestali di Acquasparta.