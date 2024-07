WWE | un ex campionessa da aggiornamenti sul suo infortunio 163 giorni dopo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 26 luglio 2024) Molte superstar di alto livello hanno subito infortuni quest’anno. Charlotte Flair sta ancora recuperando dal suo, mentre Rhea Ripley è tornata solo recentemente per riprendersi la scena del titolo mondiale femminile. Nel frattempo, l’exdi coppia di NXT, anche Shotzi è fuori dalla competizionela rottura del legamento crociato anteriore.occorso nelle riprese dell’episodio di NXT del 20 Febbraio, nel match contro Lyra Valkyria con il titolo femminile del brand giallo in palio. Come sta Shotzi? Su instagram ha pubblicato un video dove mette sotto pressione il suo ginocchio e ha dato un segnale positivo al WWE Universe.