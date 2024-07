WTA Praga Magda Linette vince il derby con Magdalena Frech ed è la nuova campionessa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024)è ladel torneo WTA di. La trentaduenne di Poznan ha avuto la meglio sulla connazionalelenaal termine di un match più combattuto del 6-2 6-1 finale in un’ora e mezza e che le vale il terzo trofeo in carriera. Arriva dunque carica per il match con Mirra Andreeva, che varrà poi l’eventuale incrocio al secondo turno con Jasmine Paolini. Primi tre game abbastanza lisci, ma è proprioa prendere il toro per le corna alla prima occasione possibile. Va sopra 15-40 con molta aggressività e alla seconda palla break riesce a mettere il muso avanti scappando sul 4-1.appare in confusione e, in un ottavo gioco abbastanza lungo, perde di nuovo la battuta per un 6-2 in 43 minuti. Nonostante il secondo set sia quello con il punteggio più pesante per la numero 57 al mondo, è il più combattuto.