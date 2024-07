Weinstein ricoverato per Covid con polmonite bilaterale

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 26 luglio 2024) (Adnkronos) – Harvey, condannato a 16 anni di carcere a Los Angeles per stupro, è statoquesto venerdì al Bellevue Hospital di Manhattan, a New York, dopo essere risultato positivo al-19 e affetto da. Lo ha confermato il suo rappresentante Craig Rothfeld alla rivista specializzata 'The Hollywood Reporter'. Il produttore