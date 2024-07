Vitalizi | Gargani ' ora rischiano riduzione pensione tutti i cittadini'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - La sentenza del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati che ha rigettato i ricorsi presentati dagli ex deputati contro ladei"può essere un presupposto per ridurre laretroattivamente", perché "mai in Italia una sentenza ha potuto penalizzare il cittadino per il giorno prima, per il passato". Lo ribadisce il presidente dell'Associazione ex parlamentari, Giuseppe, in una conferenza stampa alla Camera. Un provvedimento, quello dell'organismo di Montecitorio, che presenta una "incostituzionalità banale", perché "se viene meno la legittima aspettativa, viene meno lo Stato di diritto".