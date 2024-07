Violenza sessuale su 5 giovani donne in un’agenzia di moda | due arresti in Piemonte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Alba, 26 luglio 2024 –su 5indiin. L’indagine dei carabinieri ha portato a due. Gli uomini avrebbero abusato di, dopo averle attirate con il pretesto di realizzare servizi fotografici e cinematografici nell’Albese e nel Braidese, in, per giunta con la scusa di una campagna di sensibilizzazione contro la lotta allasulle. Per questo un uomo residente nell’Albese, titolare didi, si trova ora indagato insieme a un suo collaboratore per, anche di gruppo. All’esito di articolate indagini, i carabinieri di Alba (Cuneo) hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura carceraria per uno degli indagati e didomiciliari per l’altro.