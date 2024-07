Villa Cortese crolla la facciata di una palazzina fatiscente e disabitata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024)(Milano), 26 luglio 2024 – Un caseggiatoe disabitato lungo via Emilia, a, a pochi passi dal centro, è parzialmenteto giovedì rendendo necessario il blocco della circolazione e il transennamento di tutto l’isolato. Unica conseguenza, il traffico in tilt soprattutto ieri mattina a causa del vicino mercato che ha reso difficoltosi gli accessi verso il centro. L’area di circa 3500 metri quadrati considerata a rischio è stata completamente delimitata per impedire accessi interni ma anche il transito in prossimità degli edifici più compromessi. Fortunatamente il crollo del tetto non ha causato feriti perché tutta il complesso di case era ormai da tempo inutilizzato. Saranno ora i tecnici comunali a valutare lo stato degli edifici rimasti in piedi ed eventualmente richiederne l’abbattimento per salvaguardare la sicurezza di persone e veicoli.