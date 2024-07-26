Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 19:15 (Di venerdì 26 luglio 2024) Viabilità 26 LUGLIO 2024 ORE 19.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ 26 LUGLIO 2024 ORE 18. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SONO RISOLTI GLI INCIDENTI SULLA A1 MILANO NAPOLI LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE, TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREZIONE FIRENZE MENTRE TRA BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI, PERMANGONO LE CODE CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, RISOLTO L’NCIDENTE PERMANGONO LE CODE DA POMEZIA A CASTAGNETTA, IN DIREZIONE LATINA RISOLTI GLI INCIDENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO E TRA LO SVINCOLO DI TOR CERVARA E IL BIVIO PER LA COMPLANARE, LA CIRCOLAZIONE è REGLARE, NEI DUE CASI IN DIREIZONE RACCOROD ANULARE SUL RACCORDO ANULARE SPENTO L’INCENDIO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA SELVA CANDIDA, SONO STATE RIAPERTE LE CORSIE DI SORPASSO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE, CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE QUI IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LIENE ROMA-NAPOLI VIA CASINO E ROMA VELLETRI LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA RISPETTIVAMENTE TRA CASSINO E ROMA E TRA ROMA-CASILINA E CIAMPINO PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLAZIONESOPSESA SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA-FIRENZE SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’ATTIVITà GIUDIZIARIA RITARDI PERI TRENI REGIONALI E ALTA VELOCITà I TRENI REGIONALI SUBISCONO DEVIAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 18:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SONO DUE GLI INCIDENTI SULLA MILANO-NAPOLI IL PRIMO SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREZIONE FIRENZE NON CREA DISAGI ALLA VIABILITÀ L’ALTRO INCIDENTE SULLA ROMA-NAPOLI CAUSA CODE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, ENNESIMO INCIDENTE CON CODE DA VIA MONTE D’ORO A CASTAGNETTA, IN DIREZIONE LATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER UN AUTO IN PANNE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO SEMPRE SUL TRATTO URBANO UN INCIDENTE CAUSA CODE DALLO SVINCOLO DI TOR CERVARA E IL BIVIO PER LA COMPLANARE, IN DIREIZONE RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE DISAGI PER UN INCENDIO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA SELVA CANDIDA, SONO CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE CODE IN INERNA A PARTIRE DALL’AURELIA E IN ESTERNA DA TRIONFALE PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERA AUTO IN CODA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LIENE ROMA-NAPOLI VIA CASINO E ROMA VELLETRI LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA RISPETTIVAMENTE TRA CASSINO E ROMA E TRA ROMA-CASILINA E CIAMPINO PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLAZIONESOPSESA SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA-FIRENZE SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’ATTIVITà GIUDIZIARIA RITARDI PERI TRENI REGIONALI E ALTA VELOCITà I TRENI REGIONALI SUBISCONO DEVIAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 17:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SONO DUE GLI INCIDENTI SULLA MILANO-NAPOLI IL PRIMO SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREZIONE FIRENZE NON CREA DISAGI ALLA VIABILITÀ L’ALTRO INCIDENTE SULLA ROMA-NAPOLI CAUSA CODE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, ENNESIMO INCIDENTE CON CODE DA VIA MONTE D’ORO A CASTAGNETTA, IN DIREZIONE LATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER UN AUTO IN PANNE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO SEMPRE SUL TRATTO URBANO UN INCIDENTE CAUSA CODE DALLO SVINCOLO DI TOR CERVARA E IL BIVIO PER LA COMPLANARE, IN DIREIZONE RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE DISAGI PER UN INCENDIO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA SELVA CANDIDA, SONO CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE CODE IN INERNA A PARTIRE DALL’AURELIA E IN ESTERNA DA TRIONFALE PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERA AUTO IN CODA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LIENE ROMA-NAPOLI VIA CASINO E ROMA VELLETRI LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA RISPETTIVAMENTE TRA CASSINO E ROMA E TRA ROMA-CASILINA E CIAMPINO PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLAZIONESOPSESA SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA-FIRENZE SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’ATTIVITà GIUDIZIARIA RITARDI PERI TRENI REGIONALI E ALTA VELOCITà I TRENI REGIONALI SUBISCONO DEVIAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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