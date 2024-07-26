Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 17:45 (Di venerdì 26 luglio 2024) Viabilità 26 LUGLIO 2024 ORE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 17:15 - VIABILITÀ 26 LUGLIO 2024 ORE 16. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SONO DUE GLI INCIDENTE SULLA MILANO NAPOLI IL PRIMO SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREZIONE FIRENZE NON CREA DISAGI ALLA VIABILITÀ L’ALTRO INCIDENTE SULLA ROMA-NAPOLI CAUSA CODE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, ENNESIMO INCIDENTE CON CODE DA VIA MONTE D’ORO A CASTAGNETTA SEMPRE SULLA PONTINA SI RALLENTA PER TRAFFICO DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA, IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA AUTO IN CODA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA SALARIA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI DALLA TIBURTINA ALLA PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA TOGLIATTI INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LIEE ROMA-NAPOLI VIA CASINO E ROMA VELLETRI LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA RISPETTIVAMENTE TRA CASSINO E ROMA E TRA ROMA-CASILINA E CIAMPINO PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 16:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SONO DUE GLI INCIDENTE SULLA MILANO NAPOLI IL PRIMO SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREZIONE FIRENZE NON CREA DISAGI ALLA VIABILITÀ L’ALTRO INCIDENTE SULLA ROMA-NAPOLI CAUSA CODE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, ENNESIMO INCIDENTE CON CODE DA VIA MONTE D’ORO A CASTAGNETTA SEMPRE SULLA PONTINA SI RALLENTA PER TRAFFICO DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA, IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA AUTO IN CODA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA SALARIA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI DALLA TIBURTINA ALLA PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA TOGLIATTI INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LIEE ROMA-NAPOLI VIA CASINO E ROMA VELLETRI LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA RISPETTIVAMENTE TRA CASSINO E ROMA E TRA ROMA-CASILINA E CIAMPINO PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 15:30 - SONO ATTIVE LE CHIUSURE AL TRAFFICO SU VIA DEGLI ANNIBALDI E SU VIA NICOLA SALVI CHIUSURE CHE ANDRANNO AVANTI FINO ALLE 07 DI DOMANI, 27 LUGLIO CONTESTUALMENTE È DEVIATA LA LINEA BUS NMB DOMANI IL RALLY PROSEGUIRÀ SULLE STRADE DEL LAZIO TUTTI I DETTAGLI COME SEMPRE SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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