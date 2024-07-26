Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 16:30 (Di venerdì 26 luglio 2024) Viabilità 26 LUGLIO 2024 ORE 16.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 15:30 - SONO ATTIVE LE CHIUSURE AL TRAFFICO SU VIA DEGLI ANNIBALDI E SU VIA NICOLA SALVI CHIUSURE CHE ANDRANNO AVANTI FINO ALLE 07 DI DOMANI, 27 LUGLIO CONTESTUALMENTE È DEVIATA LA LINEA BUS NMB DOMANI IL RALLY PROSEGUIRÀ SULLE STRADE DEL LAZIO TUTTI I DETTAGLI COME SEMPRE SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 12:30 - CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE CODE TRA DIRAMAZIONE SUD E VALMONTONE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO. A SAN CESAREO, È GIÀ INIZIATO IL TORNEO BEACH IN SQUARE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 11:30 - PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI BUS. TUTTO PRONTO PER LA TAPPA ITALIANA DELL’EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E IN ESTERNA TRA OSTIENSE E ROMANINA. DURANTE LA GIORNATA INVECE A FUMONE LE PROVE LIBERE, E POI SEI PROVE SPECIALI. VIABILITÀ 26 LUGLIO 2024 ORE 11. romadailynews
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