Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 12:30 (Di venerdì 26 luglio 2024) Viabilità 26 LUGLIO 2024 ORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SITUAZIONE CRITICA SULLA PONTINA; LE CODE TRA LAURENTINA E VIA VALLELATA. SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE CODE TRA DIRAMAZIONE SUD E VALMONTONE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: FILE IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA. CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE 2024, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. PREVISTI DISAGI PER L’AFFLUSSO ALLE MANIFESTAZIONI. A SAN CESAREO, È GIÀ INIZIATO IL TORNEO BEACH IN SQUARE. DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GIULIO CESARE. IL TERMINE E’ PREVISTO PER SABATO 27 LUGLIO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 11:30 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Servizio fornito da Astral . VIABILITÀ 26 LUGLIO 2024 ORE 11. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA PONTINA DOVE C’è UN VEICOLO IN FIAMME: CODE TRA VIA DEI RUTULI E VALLELATA IN DIREZIONE LATINA. TUTTO PRONTO PER LA TAPPA ITALIANA DELL’EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 10:30 - TUTTO PRONTO PER LA TAPPA ITALIANA DELL’EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA VIA DEI LAGHI, CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA PRATONI DEL VIVARO NELLE DUE DIREZIONI. VIABILITÀ 26 LUGLIO 2024 ORE 10. GRAZIE PER L’ASCOLTO A Più TARDI Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 09:45 - POSSIBILI INOLTRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLAZIONI. GRAZIE PER L’ASCOLTO A Più TARDI Servizio fornito da Astral . IN ESTERNA FILE TRA LAURENTINA E APPIA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA, FILE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE GRA. I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 45 MINUTI. romadailynews
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