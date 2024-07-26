Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 11:30 (Di venerdì 26 luglio 2024) Viabilità 26 LUGLIO 2024 ORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA PONTINA DOVE C’è UN VEICOLO IN FIAMME: CODE TRA VIA DEI RUTULI E VALLELATA IN DIREZIONE LATINA. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E IN ESTERNA TRA OSTIENSE E RomaNINA. TUTTO PRONTO PER LA TAPPA ITALIANA DELL’EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP. L’EVENTO CHE INIZIA OGGI, VEDRÀ I PILOTI SFIDARSI SU 13 PROVE SPECIALI A Roma E PER TUTTO IL Lazio. AD APRIRE LO SHOW, LA PARATA PER LE VIE DEL CENTRO DELLA CAPITALE E LA PARTENZA ALLE ORE 20:00 DA COLLE OPPIO DAVANTI AL COLOSSEO. DURANTE LA GIORNATA INVECE A FUMONE LE PROVE LIBERE, E POI SEI PROVE SPECIALI. SABATO 27 E DOMENICA 28 SI PROSEGUE INVECE NELLA ZONA DI FIUGGI E DEL FRUSINATE. PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI BUS.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 10:30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA VIA DEI LAGHI, CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA PRATONI DEL VIVARO NELLE DUE DIREZIONI. AD APRIRE LO SHOW, LA PARATA PER LE VIE DEL CENTRO DELLA CAPITALE E LA PARTENZA ALLE ORE 20:00 DA COLLE OPPIO DAVANTI AL COLOSSEO. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA ROMANINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA E PROSEGUENDO TRA CASSIA BIS E SALARIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 09:45 - GRAZIE PER L’ASCOLTO A Più TARDI Servizio fornito da Astral . POSSIBILI INOLTRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLAZIONI. I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 45 MINUTI. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA ROMANINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA E PROSEGUENDO TRA CASSIA BIS E SALARIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 09:15 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. POSSIBILI INOLTRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLAZIONI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO; RALLENTATA LA LINEA ALTA VELOCITà PER UN GUASTO ALLA LINEA AD AREZZO. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. GRAZIE PER L’ASCOLTO A Più TARDI Servizio fornito da Astral . romadailynews
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