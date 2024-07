Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024)26 LUGLIOORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PONTINA DOVE C’è UN VEICOLO IN FIAMME: CODE TRA VIA DEI RUTULI E VALLELATA IN DIREZIONE LATINA. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E IN ESTERNA TRA OSTIENSE ENINA. TUTTO PRONTO PER LA TAPPA ITALIANA DELL’EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP. L’EVENTO CHE INIZIA OGGI, VEDRÀ I PILOTI SFIDARSI SU 13 PROVE SPECIALI AE PER TUTTO IL. AD APRIRE LO SHOW, LA PARATA PER LE VIE DEL CENTRO DELLA CAPITALE E LA PARTENZA ALLE ORE 20:00 DA COLLE OPPIO DAVANTI AL COLOSSEO. DURANTE LA GIORNATA INVECE A FUMONE LE PROVE LIBERE, E POI SEI PROVE SPECIALI. SABATO 27 E DOMENICA 28 SI PROSEGUE INVECE NELLA ZONA DI FIUGGI E DEL FRUSINATE. PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI BUS.