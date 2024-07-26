Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 09:45 (Di venerdì 26 luglio 2024) Viabilità 26 LUGLIO 2024 ORE 09.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA, FILE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE GRA. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA RomaNINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA E PROSEGUENDO TRA CASSIA BIS E SALARIA. IN ESTERNA FILE TRA LAURENTINA E APPIA. INCIDENTE SULLA A24 Roma-L’AQUILA, LE FILE TRA TOR CERVARA E VIALE TOGLIATTI VERSO IL CENTRO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO; RALLENTATA LA LINEA ALTA VELOCITà PER UN GUASTO ALLA LINEA AD AREZZO. I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 45 MINUTI. POSSIBILI INOLTRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLazioNI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ASCOLTO A Più TARDI Servizio fornito da Astral Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 09:15 - TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PROSEGUENDO SULLA PONTINA, MA PER LAVORI, FILE TRA POMEZIA E VIA DI TRIGORIA IN DIREZIONE GRA. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA ROMANINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. GRAZIE PER L’ASCOLTO A Più TARDI Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 08:45 - TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 45 MINUTI. VIABILITÀ 26 LUGLIO 2024 ORE 08. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA ROMANINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 08:15 - CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO VERSO IL GRA. VIABILITÀ 26 LUGLIO 2024 ORE 07. L’EVENTO CHE INIZIA OGGI, VEDRÀ I PILOTI SFIDARSI SU 13 PROVE SPECIALI A ROMA E PER TUTTO IL LAZIO. PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI BUS. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. romadailynews
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