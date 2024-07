Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024)26 LUGLIOORE 09.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA, FILE TRA POMEZIA E CASTELNO IN DIREZIONE GRA. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRANINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA E PROSEGUENDO TRA CASSIA BIS E SALARIA. IN ESTERNA FILE TRA LAURENTINA E APPIA. INCIDENTE SULLA A24-L’AQUILA, LE FILE TRA TOR CERVARA E VIALE TOGLIATTI VERSO IL CENTRO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO; RALLENTATA LA LINEA ALTA VELOCITà PER UN GUASTO ALLA LINEA AD AREZZO. I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 45 MINUTI. POSSIBILI INOLTRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELNI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ASCOLTO A Più TARDI Servizio fornito da Astral