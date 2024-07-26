Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 09:15 (Di venerdì 26 luglio 2024) Viabilità 26 LUGLIO 2024 ORE 08.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA PONTINA: COD EPER INCIDENTE TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA VERSO POMEZIA. PROSEGUENDO SULLA PONTINA, MA PER LAVORI, FILE TRA POMEZIA E VIA DI TRIGORIA IN DIREZIONE GRA. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA RomaNINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO; RALLENTATA LA LINEA ALTA VELOCITà PER UN GUASTO ALLA LINEA AD AREZZO. I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 45 MINUTI. POSSIBILI INOLTRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLazioNI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 08:45 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA LA PONTINA: COD EPER INCIDENTE TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA VERSO POMEZIA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO; RALLENTATA LA LINEA ALTA VELOCITà PER UN GUASTO ALLA LINEA AD AREZZO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 08:15 - PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI BUS. CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO VERSO IL GRA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. DURANTE LA GIORNATA INVECE A FUMONE LE PROVE LIBERE, E POI SEI PROVE SPECIALI. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA VIA DEI LAGHI ALL’ALTEZZA DI VIA PRATONI DEL VIVARO IN DIREZIONE MARINO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 07:30 - SABATO 27 E DOMENICA 28 SI PROSEGUE INVECE NELLA ZONA DI FIUGGI E DEL FRUSINATE. DURANTE LA GIORNATA INVECE A FUMONE LE PROVE LIBERE, E POI SEI PROVE SPECIALI. VIABILITÀ 26 LUGLIO 2024 ORE 07. TUTTO PRONTO PER LA TAPPA ITALIANA DELL’EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA ROMANINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI BUS. romadailynews
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